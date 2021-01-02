Полиция в Кемерово нашла пропавшего в 30-градусный мороз подростка

Правоохранители нашли на одной из улице Кемерово 13-летнего мальчика, который накануне в 30-градусный мороз ушел гулять и не вернулся. Об этом сообщили в субботу, 2 января, в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Его жизни ничто не угрожает.

«Сегодня около 14:30 сотрудники полиции обнаружили мальчика на одной из улиц Кировского района города Кемерово. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось», — заявили представители МВД.

По факту случившегося уже организована проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

13-летний подросток в пятницу, 1 января, ушел гулять и не вернулся домой. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, а также волонтеры поисково-спасательного отряда проводили розыск мальчика.

12 декабря живым нашли пропавшего в пригороде Майкопа трехлетнего мальчика. Мальчик пропал возле хутора Гавердовский. Были немедленно организованы масштабные поиски, к которым подключились полицейские, кинологи с собаками, волонтеры организации «Лиза Алерт» и местные жители.