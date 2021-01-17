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Пятилетний ребенок пропал в Сахалинской области

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Пятилетняя девочка пропала в Сахалинской области, сообщается в воскресенье, 17 января, на сайте следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

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«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетней», — говорится в публикации.

По данным ведомства, девочка 17 января около 16.00 (8.00 мск) ушла гулять на снежную горку в Южно-Сахалинске, ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Сотрудники СК по городу, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции и волонтеры выехали на место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рост девочки примерно 110 см. Ребенок был одет в комбинезон серо-голубого цвета, синюю шапку, сапоги серебристого цвета, шарфик белого цвета, на руках бордовые рукавицы.

12 декабря сообщалось, что пропавшего в пригороде Майкопа в Адыгее трехлетнего мальчика нашли живым в поле около пруда. К поискам подключились полицейские, кинологи с собаками, волонтеры организации «Лиза Алерт» и местные жители.

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