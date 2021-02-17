В России за неделю подорожали мясо кур и яйца

Средняя стоимость мяса кур и яиц в России с 9 по 15 февраля 2021 года выросла на 1,4 и 0,9% соответственно. Об этом говорится в материалах, которые опубликованы на сайте Росстата в среду, 17 февраля.

«Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,9%, в том числе в 53 субъектах Российской Федерации — на 0,1–1,9%, в 20 субъектах — на 2,0–6,0%. В пяти субъектах цены не изменились. В семи субъектах цены снизились на 0,1–9,4%», — отмечается в сообщении.

При этом ранее фиксировалась тенденция на снижение цен. Так, яйца дешевели с 26 января по 1 февраля — на 0,2%, с 19 по 25 января — на 0,2%, а с 12 по 18 января — на 0,7% после 17 недель роста. Однако со 2 по 8 февраля их стоимость выросла в среднем на 0,6%.

Также за период с 9 по 15 февраля подросли цены на копченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания — на 0,3%. Стоимость вареной колбасы возросла на 0,2%, а говядины, свинины, баранины, мясных консервов — на 0,1%.

Масло подсолнечное в среднем по стране подорожало на 0,1%. В 21 регионе его стоимость не изменились. В то же время в 29 субъектах цены на него снизились на 0,1–1,3%.

Сыры сычужные подорожали на 0,3%. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, макароны, сухие молочные смеси для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%. Также ведомство отмечает рост цен на сметану, жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания, вермишель и поваренную соль — на 0,1%. Вермишель поднялась в цене на 0,1%.

Также за семь дней выросли цены на маргарин — на 0,9%.

Овощи в среднем подорожали на 1,7%. Например, стоимость огурцов выросла на 3,6%, картофеля — на 2%, помидоров — на 1,7%, моркови — на 1,6%, лука репчатого и яблок — на 1,1%, капусты белокочанной — на 1%.

Среди подешевевших продуктов стоит отметить сахар-песок — в среднем по России его стоимость снизилась на 0,1%. В 27 регионах цены выросли на 0,1–1,5%, а в 20 — не изменились.

За неделю снизились цены на пшено, шоколадные конфеты и водку — на 0,2%, на фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и карамель — на 0,1%. Стоимость сливочного масла, молока, пшеничной муки, гречки, риса и печенья не изменилась.

Ранее в среду «Известия» со ссылкой на источник писали, что торговые сети уведомили Минпромторг о готовности производителей повысить до 10% отпускные цены на мясо птицы и яйца. Среди причин указывалось сокращение предложений продукции на рынке из-за птичьего гриппа, увеличение затрат на корма и рост конкуренции за доступные объемы продукции между ритейлом и переработкой.

В Минсельхозе пообещали, что рост стоимости мяса птицы и яиц сохранится в рамках продовольственной инфляции. Согласно прогнозам ведомства до конца I квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве. Также росту производства в этом секторе должно поспособствовать повышение доступности и расширение направлений целевого использования льготных кредитов.

Накануне газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей ритейлеров анонсировала подорожание колбасы и сосисок, поскольку мясопереработчики просят торговые сети повысить закупочные цены на 10–15%. Они аргументируют это подорожанием свинины и куриного мяса.

В Минсельхозе заявили, что стремительное развитие мясной отрасли, наращивание объемов производства, высокая обеспеченность внутреннего рынка мясом помогают сохранению стабильного уровня цен. В министерстве отметили, что в начале прошлого года было зафиксировано снижение цен на свинину из-за перенасыщения рынка, но впоследствии стоимость начала восстанавливаться до текущих значений. Аналогичная ситуация произошла и на рынке куриного мяса.