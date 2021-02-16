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В Минсельхозе РФ обосновали сохранение уровня цен на сосиски и колбасы

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Интенсивное развитие мясной отрасли, наращивание объемов производства, а также высокая обеспеченность внутреннего рынка мясом способствуют сохранению стабильного уровня цен. Так во вторник, 16 февраля, прокомментировали «Известиям» в Минсельхозе информацию о возможном подорожании сосисок и колбас в России.

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«Мясная отрасль в нашей стране в последние годы интенсивно развивается, ежегодно наращивая объемы производства. Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен. Так, на 10 февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составляют 151,8 руб./кг, что сопоставимо с уровнями аналогичной даты 2019 и 2018 годов (147,8 руб./кг и 149,6 руб./кг соответственно)», ― рассказали в ведомстве.

При этом в Минсельхозе сообщили, что в начале 2020 года было зафиксировано снижение цен на свинину из-за того, что рынок был перенасыщен, однако впоследствии стоимость начала восстанавливаться до текущих значений. Также в ведомстве подчеркнули, что аналогичная ситуация наблюдается и на рынке куриного мяса: в настоящий момент его стоимость в убойном весе составляет 113,8 руб./кг, что ниже показателей февраля 2019 года (114,9 руб./кг).

«Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо», ― подчеркнули в Минсельхозе.

Помимо этого применение таможенно-тарифных мер регулирования касательно зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу. По заявлению ведомства, это снизит себестоимость производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию животноводства.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей ретейлеров сообщила, что колбаса и сосиски могут подорожать, так как мясопереработчики просят торговые сети повысить закупочные цены на 10–15%. В качестве аргумента они называют подорожание свинины и куриного мяса.

1 февраля стало известно, что, согласно данным Минсельхоза, за январь 2021 года отмечалось максимальное подорожание у отечественных производителей огурцов (+9,7%), картофеля (+8,4%) и макарон (+6,6%).

При этом цены на мясо птицы, свинину и баранину выросли незначительно — максимум на 1,7%. Близкая динамика у гречневой крупы — +1,8%. Стоимость яиц на заводах, напротив, упала: 10 штук первой категории стоили 54,2 рубля (–7%), второй — 48,9 рублей (–4,6%).

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