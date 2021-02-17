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Легрейд победил в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону

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Победителем на индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в словенской Поклюке стал 23-летний норвежский биатлонист Стурла Легрейд. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен прошел дистанцию за 49 минут и 27,6 секунды без промахов на четырех огневых рубежах. Второе место занял немецкий биатлонист Арнд Пайффер с отставанием на 16,9 секунды, третьим стал норвежец Йоханнес Дале (+40,9).

Отмечается, что результат Карима Халили стал лучшим на текущем чемпионате мира для мужской российской команды. Он занял шестое место (+1.45,3; 0).

«Все остальные наши спортсмены, кроме Халили, — разочарование. Логинов и Елисеев — катастрофа. На чемпионат мира в таком состоянии приезжать нельзя», — сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в эфире «Матч ТВ».

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Кроме того, седьмое место занял Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев стал 16-м (+3.30,9; 2), Александр Логинов — 31-м (+4.35,0; 3), Матвей Елисеев — 61-м (+6.02,0; 3).

Сообщается, что Легрейд также выиграл «Хрустальный глобус» Кубка мира сезона-2020/21 в зачете индивидуальных гонок, одна из которых в среду, 17 февраля, стала заключительной в зачете Кубка мира в этой дисциплине.

Норвежец набрал 120 очков. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бе (94), третье — Логинов (91), который также занимал 10-е и 31-е места в индивидуальных гонках в сезоне-2020/21.

Ранее россиянка Светлана Миронова заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону – 2021 в словенской Поклюке. Она стала лучшей из учувствовавших в соревнованиях россиянок (+2.05,8; два промаха). Отмечается, что до последнего рубежа спортсменка претендовала на медаль. Победительницей стала чешка Маркета Давидова.

Она ни разу не промахнулась на четырех огневых рубежах. Время прохождения дистанции составило 42 минуты 27,7 секунды. Второе место заняла шведка Ханна Эберг с одним промахом (+27,9 секунды). Бронзовым призером стала норвежка Ингрид Тандревольд также с одним промахом (+1 минута 4,0 секунды).

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