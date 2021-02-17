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Ученые назвали неожиданную причину разводов

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Ученые выяснили, что число разводов среди пар зависит в том числе и от пола первого ребенка. Об этом сообщает издание The Economist.

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Эксперты из Университета штата Джорджия и Мельбурнского университета пришли к выводу, что пары с первенцами-дочерьми подают на развод чаще, чем пары с первенцами-сыновьями. Но это касается периода, когда девочки входят в подростковый возраст.

Как показали опросы, у родителей дочерей-подростков чаще возникают споры по вопросам воспитания, чем у родителей мальчиков. В частности, взрослые дискутируют по поводу личных решений дочерей, например, как они одеваются, где работают и с кем встречаются.

Согласно исследованию, которое было начато еще в 1971 году, в Нидерландах 20,48% пар разводятся к моменту совершеннолетия дочери, тогда как среди пар с сыновьями этот показатель составляет 20,12%. Специалисты отметили, что максимальный рост разводов происходит по достижении ребенком 15 лет.

Исследователи также заявили, что риск разводов среди пар с первенцами-дочерьми снижается, если отец ребенка рос вместе с сестрой.

5 февраля психолог-сексолог Александра Миллер заявила, что после наступления пандемии мужчины стали проявлять больший интерес к семье и браку. 25 декабря прошлого года сообщалось, что в России за девять месяцев 2020 года было зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом число разводов за этот период снизилось на 57 тыс. — до 401 тыс.

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