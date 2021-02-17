В США за сутки выявили более 62 тыс. случаев коронавируса

В США за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 62 398 человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса на среду, 17 февраля.

За всё время пандемии в Соединенных Штатах выявили более 27,7 млн случаев инфицирования COVID-19. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом превысило 488 тыс.

Ранее в этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия допускает возможность того, что США подадут заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» или других российских препаратов против коронавируса, сообщает телеканал «Звезда».

12 февраля президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране. К концу лета США должны получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно, сообщил американский лидер.

5 февраля Байден пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки, передает RT. Власти намерены выдать по $1400 на человека нуждающимся.