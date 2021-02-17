Роспатент определил 10 лучших российских изобретений 2020 года

Федеральная служба по интеллектуальной собственности — Роспатент — назвала 10 лучших отечественных изобретений прошлого года. В топ-10 вошла вакцина от туберкулеза — разработка Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Препарат обладает двойным эффектом. Его можно использовать не только для прививок и защиты от инфекции, но и для лечения больных туберкулезом. К лучшим изобретениям Роспатент также отнес набор для выявления антигенов возбудителей инфекционных заболеваний, метод определения координат источника гидроакустического излучения, систему автоматического управления движением транспорта, способ распознавания в Сети интеллектуальных ботов и защиты от них.

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