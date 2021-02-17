Боярского выписали из больницы

Народного артиста России Михаила Боярского, госпитализированного накануне с повышенной температурой и слабостью, выписали из больницы. Об этом заявил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский в среду, 17 февраля.

«Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Чувствует себя прекрасно», — сказал Сергей Боярский в видеоролике, опубликованном в сторис в его Instagram.

По его словам, уже завтра актер будет играть на сцене Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге в вечернем спектакле.

Ранее в этот же день сын артиста сообщил, что Боярского планируют выписать в среду. По его словам, уже вчера отец чувствовал себя нормально, температуры не было. Он подчеркнул, что это не коронавирус.

О госпитализации 71-летнего актера заявила 16 февраля его супруга Лариса Луппиан.

Чуть больше недели назад Боярский привился от COVID-19.