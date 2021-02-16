Михаила Боярского госпитализировали

Певец и актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Об этом 16 февраля сообщает телеканала РЕН ТВ со ссылкой на супругу 71-летнего артиста Ларису Луппиан.

Луппиан отметила, что днем ранее Боярский почувствовал себя плохо, и она решила вызвать скорую помощь.

«Скорая тоже решила все-таки его повезти посмотреть, что с ним. У него были температура и слабость. Мы пока диагноза не знаем. У него не ковид, он не в ковидном отделении лежит. Может, его отпустят домой. Может, реакция на погоду такая», — рассказала Лариса Луппиан.

Отмечается, что 10 дней назад Боярский сделал прививку от коронавируса, поэтому вряд ли мог заразиться COVID-19. Сейчас артиста обследуют врачи.

«Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую», — добавила Луппиан.

Днем ранее сообщалось, что база данных судебных приставов вновь включила информацию о народном артисте РСФСР Михаиле Боярском в реестр.

Как уточняется, 12 февраля в отношении актера было возбуждено исполнительное производство, так как Боярский нарушил правила дорожного движения осенью 2020 года и не оплатил штраф в размере 3 тыс. рублей.