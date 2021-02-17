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Глава Минэка рассказал о работе нового климатического регулирования

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Одобреный правительством РФ законопроект об ограничении углеродных выбросов обяжет предприятия предоставлять отчет об углеродном следе. Об этом в среду, 17 февраля, «Известиям» рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Он пояснил, что документ затронет фабрики, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу свыше 150 тыс. т CO₂. После 2024 года планка будет снижена до 50 тыс. т.

Государство намерено создать инфраструктуру, включая систему учета выбросов, реестр углеродных единиц, алгоритм подтверждения результатов проектов по климату, способы снижения углеродного следа и так далее.

«Наша задача — создать реально работающую систему, а не превратить это в торговлю бумажками. По сути, она будет представлять собой некое подобие биржи, где будут покупатели и продавцы углеродных единиц. Так мы получим новый объективный индикатор деятельности для нашей промышленности», — отметил Решетников.

По его словам, кабмин планирует пилотный проект, который обеспечит возможность торговать квотами на выбросы на Сахалине. Он будет представлять будет российский аналог жесткого климатического регулирования, но в пределах одного региона.

Согласно проекту, местный бизнес должен будет либо сам выполнять климатические проекты, либо приобретать необходимый объем углеродных единиц, пояснил глава Минэка.

Он добавил, что крупные автоконцерны в Европе перестанут создавать двигатели внутреннего сгорания, а порядка 120 финансовых организаций в 2020 году объявили о прекращении кредитования добычи угля и угольной энергетики. После появления определенности с «пограничным углеродным механизмом сборы с российских экспортеров достигнут около €3,6 млрд в год.

Однако, как подчеркнул руководитель исследований департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин, механизм необязательно будет существовать в форме углеродного налога, он может быть заменен на обязательство по покупке квот на выбросы в европейской системе.

По мнению председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, создание углеродной биржи можно назвать логичной мерой, стимулирующей бизнес к улучшению производства.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стоящее дело: потери экспортеров от «углеродного налога» составят €3,6 млрд

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