За полгода телефонные аферисты похитили у россиян более 6,7 млн рублей

За полгода телефонные мошенники с помощью преступных схем по обману людей похитили у жителей России свыше 6,7 млн рублей. Об этом 17 февраля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«С сентября 2020 года выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн рублей», — сказала она.

Волк отметила, что по фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, которые предусмотрены ст. 159 («Мошенничество») и 159.3 («Мошенничество с использованием электронных схем платежа») Уголовного кодекса России.

В МВД призывали россиян быть бдительными и соблюдать простые правила, в первую очередь не совершать финансовых операций по инструкциям, которые были получены во время разговоров по телефону. Если звонят люди и представляются сотрудниками полиции или банка, то необходимо перезвонить по официальным номерам телефонов правоохранительных органов и финансовых организаций.

«Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102», — добавила Волк.

16 февраля в Банке России рассказали об уловках телефонных мошенников. Например, отмечалось, что аферисты вынуждают банковских клиентов перевести им денежные средства на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не могла предотвратить хищение. Также часто злоумышленники уговаривают клиента снять деньги в банкомате и перевести их через платежный терминал другого банка.

Ранее, 15 февраля, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в 2020 году кредитная организация предотвратила попытки кражи денег клиентов на сумму почти 57 млрд рублей. Таким образом, прошлый год стал самым тяжелым в этом вопросе.