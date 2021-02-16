Греф отметил серьезный всплеск кибермошенничества в 2020 году

Сбербанк в 2020 году предотвратил попытки кражи средств клиентов на сумму около 57 млрд рублей, таким образом прошлый год стал самым тяжелым в этом вопросе. Об этом 15 февраля рассказал журналистам глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции.

«Если говорить о прошлом годе — он был в этом смысле чрезвычайно напряженным, потому что был всплеск кибермошенничества по всем направлениям», — сказал топ-менеджер.

В декабре 2020 года Центробанк РФ направил банкам рекомендации по информированию клиентов касательно признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников.

8 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить ответственность за кибермошенничество в банковской сфере.