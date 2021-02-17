Русский язык был признан официальным в Нагорном Карабахе

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха) Араик Арутюнян подписал закон о признании русского языка официальным. Об этом 17 февраля сообщается на сайте Национального собрания республики.

Отмечается, что согласно проекту изменений, в законе «О языке» официальными языками НКР признаются литературный армянский и русский.

Документом вводится обязанность при необходимости вести делопроизводство на русском языке. Авторы проекта предлагают поощрять выпуск печатных изданий на двух языках.

«Нагорно-Карабахская Республика поощряет издание армяно-российских публикаций, прессы, а также создание армяно-русских учебников, учебников, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы», — говорится в законопроекте.

Депутаты Национального собрания отмечают, что рассматривают повышение статуса русского языка как приоритетную задачу, которая создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах и в обозримой перспективе будет способствовать развитию отношений в рамках правового поля.

«Учитывая историческую память культурных, военных и экономических отношений Арцаха с Россией, тот факт, что русский язык является вторым языком общения для многих арцахцев, мы считаем возможным возродить новое качество отношений, сформулировать новую повестку дня», — уточнили в Национальном собрании Арцаха.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые завершились 10 ноября 2020 года. Итогом стало подписание трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.