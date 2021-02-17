Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минтранс предложил массово внедрить биометрию в аэропортах России
Общество
Около 200 «бумажных» госуслуг переведут в цифровой формат к 2023 году
Общество
Экс-главу Хабаровского края Ишаева признали виновным в растрате
Наука
Грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к МКС
Общество
Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме под Ульяновском
Мир
Русский язык был признан официальным в Нагорном Карабахе
Экономика
Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году
Мир
Экс-дипломат осудил выход США из Договора по открытому небу
Наука
Ученые обнаружили способные размножаться на Марсе организмы

Русский язык был признан официальным в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха) Араик Арутюнян подписал закон о признании русского языка официальным. Об этом 17 февраля сообщается на сайте Национального собрания республики.

Отмечается, что согласно проекту изменений, в законе «О языке» официальными языками НКР признаются литературный армянский и русский.

Территория помыслов: какое будущее Азербайджан задумал для Карабаха
И почему от восстановления территорий может выиграть и Армения

Документом вводится обязанность при необходимости вести делопроизводство на русском языке. Авторы проекта предлагают поощрять выпуск печатных изданий на двух языках.

«Нагорно-Карабахская Республика поощряет издание армяно-российских публикаций, прессы, а также создание армяно-русских учебников, учебников, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы», — говорится в законопроекте.

Депутаты Национального собрания отмечают, что рассматривают повышение статуса русского языка как приоритетную задачу, которая создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах и в обозримой перспективе будет способствовать развитию отношений в рамках правового поля.

«Учитывая историческую память культурных, военных и экономических отношений Арцаха с Россией, тот факт, что русский язык является вторым языком общения для многих арцахцев, мы считаем возможным возродить новое качество отношений, сформулировать новую повестку дня», — уточнили в Национальном собрании Арцаха.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые завершились 10 ноября 2020 года. Итогом стало подписание трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021