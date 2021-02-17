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Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей мира

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Основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) от 17 февраля.

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По данным издания, общая стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов за последние сутки уменьшилась на $372 млн до $191 млрд.

Тем не менее это позволило ему обойти основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, чье состояние сократилось на $4,58 млрд и оценивается в $190 млрд.

Тройку богатейших людей продолжает замыкать основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $137 млрд.

Безос возглавлял список самых богатых людей мира по версии Bloomberg с 2017 года, пока 7 января текущего года его не обошел Маск на $1,5 млрд.

2 февраля стало известно, что Безос покинет пост генерального директора Amazon в 2021 году.

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