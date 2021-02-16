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В Австралии начали расследование из-за данных об изнасиловании в кабинете министра

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Бывший сотрудник правительства Австралии Бриттани Хиггинс заявила об изнасиловании в кабинете министра, власти страны начали расследование. Об этом сообщило 16 февраля издание The Guardian.

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Хиггинс, бывший советник министра обороны Линды Рейнольдс, планирует подать отдельную жалобу в финансовый департамент и возобновить так и не начатое по ее жалобе полицейское расследование.

Лейбористская партия после появления информации об изнасиловании немедленно потребовала ответов от Рейнольдс и других высокопоставленных лиц о том, какая поддержка была оказана сотруднице, которой в момент совершения преступления было чуть больше 20 лет и которая занимала младшую консультативную роль во время предполагаемого инцидента.

Департамент парламентских служб сообщил изданию в понедельник, что в апреле 2019 года Федеральная полиция Австралии получила доступ к «соответствующим кадрам камеры видеонаблюдения, касающимся этого инцидента».

По словам девушки, на нее напал коллега, сотрудник аппарата министра обороны, который напоил ее алкоголем до состояния сильного опьянения в ресторане на общей вечеринке. После этого он привез ее на такси в здание парламента, провел внутрь по своему пропуску, завел в кабинет Линды Рейнольдс, и когда девушка заснула на диване, воспользовался ее состоянием.

Хиггинс проснулась в момент изнасилования, она не смогла сопротивляться, и когда насильник ушел, осталась в кабинете министра и проплакала там до утра. Утром она сфотографировала на смартфон синяки на бедрах, оставленные насильником, и попыталась незаметно выйти из здания парламента, но была задержана охраной.

В ее отношении и в отношении мужчины, который попал в объективы видеокамер накануне на посту охраны при входе в здание, было начато внутреннее расследование о нарушении режима безопасности и секретности в здании парламента, куда они прибыли в ночное время. Мужчина быстро уволился по собственному желанию.

Хиггинс обращалась в полицию после предполагаемого нападения, но решила не продолжать рассмотрение жалобы в апреле 2019 года. Она была обеспокоена тем, что рассмотрение ее заявления приведет к потере работы на месте парламентского советника.

Полиция подтвердила, что Хиггинс приостановила рассмотрение жалобы в 2019 году.

В настоящее время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон инициировал расследование.

Ранее в феврале был задержан лидер правой французской партии «Народный республиканский союз» и бывший кандидат на последних президентских выборах страны Франсуа Асселино. Его обвинили в домогательствах и моральном насилии.

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