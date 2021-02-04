Экс-кандидат в президенты Франции Асселино задержан по делу о домогательствах

Лидер правой французской партии «Народный республиканский союз» и бывший кандидат на последних президентских выборах страны Франсуа Асселино задержан по обвинению в домогательствах и моральном насилии, пишет 3 февраля газета Le Point.

Отмечается, что 63-летний политик с утра среды отвечал на вопросы следователей в рамках предварительного расследования, начатого в мае прошлого года, после обвинений со стороны его бывших сотрудников в сексуальных домогательствах, насилии и моральном давлении.

Ранее Асселино отрицал обвинения, назвав их «паутиной лжи и клеветы». По словам экс-кандидата, таким образом ему пытаются помешать участвовать в выборах главы государства в 2022 году.

В президентской гонке в 2017 году Асселино выбыл после первого тура, набрав 0,92% голосов и уступив действующему французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Он занял девятое место среди 11 кандидатов.

29 января стало известно, что в отношении посланника ООН по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда проводится проверка в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в домогательствах.