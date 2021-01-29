Посланника ООН по технологиям обвинили в неподобающем поведении

В отношении посланника ООН по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда проводится проверка в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в неподобающем поведении. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько женщин, работавшие с Очшильдом при подготовке проекта к 75-летию ООН в течение 2020 года, обвинили его в домогательствах. Информацию о возможном неподобающем поведении донесли до генсека ООН.

Представитель главы организации Стефан Дюжаррик заявил, что генсек серьезно относится к любым обвинениям в домогательствах, а также дискриминации и злоупотреблении властью, пишет портал WION.

Сам Гутерреш отметил, что идет расследование, а Очшильд отправлен в отпуск. Кроме того, генсек выразил надежду на то, что расследование пройдет быстро. При этом в чем суть выдвинутых обвинений он не сообщил.

В августе 2018 года в центре скандала из‐за обвинений в сексуальных домогательствах оказался старший советник подразделения ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Рави Каркару. По меньшей мере восемь мужчин подали на него жалобу.