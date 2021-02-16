В Госдуму внесли проект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий внесудебную блокировку сайтов за распространение недостоверной информации, связанной с обвинением в совершении преступлений. Текст проекта был опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского параламента во вторник, 16 февраля.

Законопроект предлагает внести соответствующие поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, подразумевается дополнить его новой статьей, которая предусматривает возможность ограничения доступа к сайтам и другим информресурсам, распространяющих недостоверную информацию.

Речь идет о данных, связанных с обвинением человека в совершении преступления и порочащих его честь и достоинство или же подрывающих его репутацию.

С инициативой в Госдуму обратились первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев («Справедливая Россия») и член комитета по регламенту Андрей Альшевских («Единая Россия»).

«Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законопроектом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления», — говорится в пояснительной записке к документу.

Однако, согласно законопроекту, к своему заявлению гражданин должен приложить документы, подтверждающие недостоверность размещенной в Сети информации. После поступления заявления региональная прокуратура в течение 10 дней должна проверить его обоснованность и составить заключение о наличии оснований для принудительного удаления недостоверной информации.

«Далее в течение 5 дней Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем проводится проверка обоснованности принятого прокуратурой субъекта Российской Федерации заключения. В случае подтверждения обоснованности заключения Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению недостоверной информации», — следует из документа.

Авторы законопроекта уверены, что его принятие создаст дополнительный механизм защиты прав граждан в информационной среде.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении. Изменения внесены в ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от тяжести преступления нарушителю будет грозить штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы.

Среди прочего, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за клевету о совершении тяжких преступлений, в том числе убийств и изнасилований.