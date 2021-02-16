Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Германии оценили негативные последствия в случае отказа от СП-2
Мир
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах в России
Мир
В ООН выразили надежду на объединение усилий РФ и США по Сирии
Мир
Трампа обвинили в сговоре с крайне правыми группами
Экономика
Спрос россиян на бумаги иностранных эмитентов не ослабнет
Общество
Мурашко заявил о риске инфаркта и инсульта у перенесших COVID-19
Политика
Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Происшествия
Пожар в торговых рядах в Волгограде ликвидировали
Мир
Эксперты заявили о превращении пандемии коронавируса в эндемию

В Госдуму внесли проект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий внесудебную блокировку сайтов за распространение недостоверной информации, связанной с обвинением в совершении преступлений. Текст проекта был опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского параламента во вторник, 16 февраля.

Вход запрещен: РКН в 2020-м ограничил доступ к 981 странице о COVID-19
Реальное количество фейков только за первые месяцы 2021 года исчисляется тысячами, полагают специалисты

Законопроект предлагает внести соответствующие поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, подразумевается дополнить его новой статьей, которая предусматривает возможность ограничения доступа к сайтам и другим информресурсам, распространяющих недостоверную информацию.

Речь идет о данных, связанных с обвинением человека в совершении преступления и порочащих его честь и достоинство или же подрывающих его репутацию.

С инициативой в Госдуму обратились первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев («Справедливая Россия») и член комитета по регламенту Андрей Альшевских («Единая Россия»).

«Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законопроектом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления», — говорится в пояснительной записке к документу.

Однако, согласно законопроекту, к своему заявлению гражданин должен приложить документы, подтверждающие недостоверность размещенной в Сети информации. После поступления заявления региональная прокуратура в течение 10 дней должна проверить его обоснованность и составить заключение о наличии оснований для принудительного удаления недостоверной информации.

«Далее в течение 5 дней Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем проводится проверка обоснованности принятого прокуратурой субъекта Российской Федерации заключения. В случае подтверждения обоснованности заключения Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению недостоверной информации», — следует из документа.

Авторы законопроекта уверены, что его принятие создаст дополнительный механизм защиты прав граждан в информационной среде.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении. Изменения внесены в ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от тяжести преступления нарушителю будет грозить штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы.

Среди прочего, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за клевету о совершении тяжких преступлений, в том числе убийств и изнасилований.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021