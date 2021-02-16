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В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение

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Начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва сообщил 16 февраля, что Пакистан закупит у России противотанковые комплексы, средства ПВО и стрелковое оружие. Об этом он рассказал на заседании по закрытию международных военно-морских учений AMAN-2021.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ данную информацию не комментирует.

«У нас уже есть соглашение, мы ведем переговоры о приобретении определенных вооружений. Мы находимся в процессе закупки у России некоторых противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Контракт уже подписан», — ответил Баджва на вопрос корреспондента «РИА Новости» о перспективах российско-пакистанского ВТС.

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Генерал также отметил, что Россия на сегодняшний день является «хорошим другом Пакистана». Именно с этой страной Исламабад хочет развивать отношения как в военной, так и в других сферах.

Ранее, 9 февраля, Пакистан одобрил применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Пакистан стал 22-й страной, одобрившей «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований вакцины в России.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, для Пакистана, одной из самых густонаселенных стран в мире, включение вакцины «Спутник V» в национальный портфель препаратов против коронавируса является важным шагом для обеспечения защиты здоровья ее граждан.

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