В Красноярском крае возбудили дело по факту избиения ребенка-инвалида

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении матери, избивавшей полуторагодовалого ребенка-инвалида. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«По материалам СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным следствия, подозреваемая неоднократно избивала и морила голодом своего полуторогодовалого ребенка-инвалида. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и решается вопрос о задержании женщины.

Следственный комитет также проведет исследование деятельности должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за семьями, находящихся в социально-опасной ситуации.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 10 февраля, следователи в ХМАО возбудили уголовное дело по факту причинения двум малолетним детям тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в Сургуте во вторник, 9 февраля. Полуторамесячного мальчика и полуторагодовалую девочку госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями в виде травм головы и других частей тела.