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Дело возбудили в Югре по факту избиения двух детей

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Следователи в ХМАО возбудили уголовное дело по факту причинения двум малолетним детям тяжкого вреда здоровью. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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Инцидент произошел в Сургуте во вторник, 9 февраля. Полуторамесячного мальчика и полуторагодовалую девочку госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями в виде травм головы и других частей тела, пишет REGNUM.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На причастность к совершению преступления проверяют мать детей и ее сожителя — отца младшего ребенка, отмечает телеканал «360». В момент прибытия скорой помощи и следователей они оба находились дома.

Проверку по факту случившегося начала прокуратура ХМАО, пишет сайт kp.ru. Также проверку проводит детский омбудсмен по региону. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения для родителей.

17 января сообщалось, что в Москве 14-летняя девочка обратилась в больницу за помощью и сообщила, что ее избил отец.

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