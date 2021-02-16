Adidas объявила о процессе продажи бренда Reebok

Немецкая компания Adidas AG по производству спортивной обуви и одежды начала процесс продажи своего дочернего подразделения — бренда Reebok. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Reuters.

«В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершила оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, направленный на продажу Reebok. В перспективе компания намерена сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров», — говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.

Председатель правления Adidas Каспер Рорстед также отметил, что оба бренда смогут таким образом намного лучше проявить себя и реализовать свой потенциал.

Ранее, 22 октября 2020 года, сообщалось о том, что во время пандемии коронавирусной инфекции Reebok пострадала сильнее Adidas. Ее продажи упали на 42%, тогда как выручка Adidas снизилась на 33%.