Компания Adidas задумалась о продаже Reebok

Немецкая компания Adidas рассматривает возможность продажи бренда Reebok. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, окончательное решение о том, следует ли начинать процесс продажи, Adidas намерен принять в ближайшие месяцы. Внутренняя оценка бренда находится на ранней стадии.

В Adidas пока не стали комментировать эту информацию, передает RNS.

Отмечается, что во время пандемии коронавирусной инфекции Reebok пострадал сильнее Adidas. Его продажи во II квартале текущего года упали на 42%, тогда как выручка Adidas снизилась на 33%.

Adidas приобрела американскую Reebok в 2005 году. Сумма сделки составила $3,8 млрд.

27 августа сборная России по футболу представила свою новую домашнюю форму. Она создана благодаря совместной работе с Российским футбольным союзом (РФС), болельщиками и фирмой Adidas.