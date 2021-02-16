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Ученые рассказали о цвете коронавируса и его форме

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Эксперты определили цвет коронавируса — это черный и белый. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказало издание Le Parisien.

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«Коронавирус — это своего рода шаровое скопление. Его настоящие цвета — черный и белый. Однако поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света, он имеет цвет только условно», — отметил профессор французской Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер.

Год назад коронавирус всё еще не был известен большинству, но теперь его существование стало привычным делом. Изображения SARS-CoV-2 становятся всё более многочисленными и разнообразными, тем не менее людям трудно его реально представить. Искусственные цвета, как красный, желтый, синий или розовый, позволяют лучше различать как детали, так и трехмерные изображения, добавил Гютер.

Число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается на протяжении пяти недель подряд, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус 15 февраля. По его словам, количество заболевших, которое фиксируются каждые 7 дней, уменьшилось почти в два раза.

По состоянию на 15 февраля в мире с начала пандемии зарегистрировано 108 684 743 случаев коронавируса. При этом скончались 2 399 103 человек, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

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