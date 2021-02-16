Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР

Сведения о гибели россиян в Центрально-Африканской Республике не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказал посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

«Это фейк оппозиционного интернет-ресурса «Корбо-Ньюс». Посольство всё проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит», — заявил Титоренко «РИА Новости».

По словам дипломата, было ликвидировано несколько десятков боевиков и мятежников. В стране ведется освобождение пунктов от бандитов, которые несут потери и отступают, заключил Титоренко.

Ранее во вторник в СМИ появились сообщения об убийстве в ЦАР нескольких россиян, также указывалось, что один человек взят в заложники.

В конце января сообщалось, что Москва вывела из Центрально-Африканской Республики (ЦАР) четыре вертолета Ми-8 Минобороны России, которые были направлены в эту африканскую страну на время выборов. Отмечается, что для обучения местной армии в этой стране остаются недавно направленные туда 300 российских инструкторов.

В Центрально-Африканской Республике с декабря не утихают мятежи, из-за того что кандидатура бывшего президента Франсуа Бозизе не была допущена до выборов. Повстанцы и примкнувшие к ним оппозиционные группировки подняли восстание и захватили несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.

В качестве ответной меры власти Банги запросили помощи у Москвы, туда были отправлены дополнительно 300 инструкторов. Кроме того, две роты миротворцев ООН, а также два вертолета будут переброшены из Южного Судана в ЦАР на фоне кризиса в стране.