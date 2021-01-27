Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
Общество
В Роспотребнадзоре обеспокоились проблемой устойчивости к антибиотикам
Мир
Главы МИД Армении и РФ обсудили реализацию заявлений по Карабаху
Мир
МИД РФ сообщил об информационной войне против Москвы и Минска
Общество
Юрист оценила предложение конфисковывать животных за жестокое обращение
Мир
Украинских хакеров заподозрили в кибератаках на банки Европы и США
Мир
МИД РФ указал на сложности возврата к ядерной сделке с Ираном из-за США
Общество
Названы предшествующие госпитализации симптомы COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на стойкость ЕС перед шантажом США по СП-2

Россия вывела с территории ЦАР военные вертолеты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва вывела из Центрально-Африканской Республики (ЦАР) четыре вертолета Ми-8 Минобороны России, которые были направлены в эту африканскую страну на время выборов. Об этом говорится в сообщении российского МИДа в среду, 27 января.

Африканская мечта: РФ поможет континенту в борьбе с терроризмом
Саммит с Сочи завершился многомиллиардными контрактами и рекордным по продолжительности заседанием

«Вместе с тем упомянутые вертолеты, принадлежащие Минобороны России, с территории ЦАР выведены», — отметили в МИДе.

Отмечается, что для обучения местной армии в этой стране остаются недавно направленные туда 300 российских инструкторов.

«Принимая во внимание пожелания официального Банги, а также с учетом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с НВФ российской стороной принято решение пока оставить в стране эту группу. Со сроками ее пребывания будем определяться в зависимости от развития ситуации «на земле», а также мнения правительства ЦАР», — отметили МИДе.

В Центрально-Африканской Республике с декабря не утихают мятежи из-за того, что кандидатура бывшего президента Франсуа Бозизе не была допущена до выборов. Повстанцы и примкнувшие к ним оппозиционные группировки подняли восстание и захватили несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.

В качестве ответной меры власти Банги запросили помощи у Москвы, туда были отправлены дополнительно 300 инструкторов. Кроме того, две роты миротворцев ООН, а также два вертолета будут переброшены из Южного Судана в ЦАР на фоне кризиса в стране.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021