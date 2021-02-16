Жители США назвали лучших и худших президентов за всю историю страны

Американцы назвали Барака Обаму и Авраама Линкольна самыми лучшими президентами за всю историю США. Это следует из данных опросе сервиса YouGov и The Economist.

Общественный центр Economist survey и YouGov провели совместное исследование, которое определяет уровень отношения жителей Соединенных Штатов к политике глав государства в разные временные отрезки. Среди 1500 взрослых граждан США, опрошенных онлайн в период с 6 по 9 февраля 2021 года, компания выявила лучших и худших президентов страны.

Так, например, 44-й президент США Барак Обама возглавил список лучших президентов, набрав 18% голосов опрошенных и немного опередив Авраама Линкольна (17%). Почетное третье место занял Дональд Трамп (13%), затем идет Франклин Д. Рузвельт (12%), Райан Рейнольдс (10%) и Джордж Вашингтон (9%).

Действующий президент США с 20 января 2021 года Джо Байден в опросе не участвовал, так как на момент проведения исследования его срок правления составлял всего 20 дней.

Согласно данным портала, Барак Обама сохранил политическую значимость среди демократов по сравнению с 2018 годом (33% против 34%), тогда как у республиканцев было замечено поразительное изменение мнения по сравнению с 2018 годом. Тогда сторонники партии присвоили первое место Рейгану (36%). На данный момент процент опрошенных республиканцев, проголосовавших за Трампа, утроился до 36%.

Таким образом, шестерка лучших президентов, по мнению республиканцев, выглядит так: Трамп (36%), Рейган (18%), Линкольн (13%), Вашингтон (11%), Кеннеди (5%), Франклин Рузвельт (3%). Демократы считают лучшими Обаму (34%), Рузвельта (19%), Линкольна (17%), Кеннеди (7%), Вашингтона (6%), Клинтона (4%), Картера (1%).

В список худших президентов США по мнению респондентов попал Дональд Трамп (46%), Барак Обама (24%), Ричард Никсон (5%), а также Джордж Буш-младший (4%) и Билл Клинтон (4%).

Ранее, 13 февраля, по результатам исследования, проведенного телеканалом CNBC, стало известно о том, что более 50% опрошенных американцев считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен навсегда покинуть политику. Всего за это решение высказалось 54% респондентов. Среди демократов таких оказался 81%, республиканцев — 26%, независимых респондентов — 47%.

Среди большинства республиканцев 74% хотят, чтобы он оставался активным в некотором роде, в том числе 48%, которые хотят, чтобы он остался главой Республиканской партии, 11%, которые выступили за то, чтобы он основал свою, третью партию.