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Более 50% респондентов в США хотят ухода Трампа из политики навсегда

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Более 50% опрошенных американцев считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен навсегда покинуть политику. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного телеканалом CNBC.

Всего за это решение высказалось 54% респондентов. Среди демократов таких оказался 81%, республиканцев — 26%, независимых респондентов — 47%.

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Среди большинства республиканцев 74% хотят, чтобы он оставался активным в некотором роде, в том числе 48%, которые хотят, чтобы он остался главой Республиканской партии, 11%, которые хотят, чтобы он основал свою, третью партию, и 12%, которые говорят, что он должен оставаться активным в политике, но не в качестве главы любой партии.

Онлайн-исследование прошло в период со 2 по 7 февраля до начала процесса по импичменту Трампа в верхней палате конгресса США. Погрешность полученных результатов указана в размере 3,5%.

12 февраля сообщалось, что защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса.

9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президент США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

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