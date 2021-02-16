Песков переадресовал правительству вопрос по обманутым дольщикам

Вопрос по обманутым дольщикам надо адресовать в правительство. Таким образом 16 февраля ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, поручена ли эта тема фонду ЖКХ.

«Я бы все-таки по обманутым дольщикам переадресовал вас к коллегам в правительство, они остаются, принимаются энергичные меры, чтоб оставшихся обманутых дольщиков обеспечить жильем», — заверил Песков.

По его словам, уже создан механизм, страхующий от повторения подобных ситуаций в будущем.

В 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что российским властям нужно сделать все, чтобы в стране исчезло понятие «обманутый дольщик». Он отмечал, что все риски должны делить между собой банки, государство и застройщики.

В сентябре 2020 года Верховный суд России утвердил право обманутых дольщиков в случае отказа от договора из-за задержки сдачи объекта получить компенсацию в размере разницы в цене с аналогичным объектом.

Спустя месяц правительство разрешило обманутым дольщикам повторно использовать маткапитал. Речь идет о тех участниках долевого строительства, которые получили компенсацию вместо готового жилья.