Обманутым дольщикам разрешили повторно использовать маткапитал

Российское правительство разрешило обманутым дольщикам повторно использовать маткапитал. Речь идет о тех участниках долевого строительства, которые получили компенсацию вместо готового жилья. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, было опубликовано на сайте кабмина в пятницу, 23 октября.

Раньше вложившие материнский капитал в новое жилье дольщики и получившие из-за банкротства застройщика вместо квартиры компенсацию были вынуждены возвращать средства в Пенсионный фонд России (ПФР).

Повторного получения права на использование этих денег им приходилось добиваться через суд. Обычно, как отмечают в российском правительстве, решения принимались в пользу граждан, но это занимало много времени.

«Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование», — говорится в документе.

Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в июле 2020 года. Таким образом, правительство своим постановлением уточнило существующие правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

В конце сентября Верховный суд России утвердил право обманутых дольщиков в случае отказа от договора из-за задержки сдачи объекта получить компенсацию в размере разницы в цене с аналогичным объектом.