В правительстве России рассказали о мерах по увеличению грузопотока СМП

Грузопоток на Северном морском пути (СМП) можно увеличить при помощи удлинения периода арктической навигации. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил «Известиям» заместитель председателя правительства ― полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, в 2020 году по Северному морскому пути было транспортировано почти 33 млн т груза, включая свыше 18 млн т сжиженного природного газа (СПГ). Трутнев подчеркнул, что за прошедшие пять лет грузопоток на СМП вырос практически в пять раз, однако потенциал пути «гораздо выше».

Согласно указу президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», грузопоток на СМП должен быть увеличен до 80 млн т в год.

«Решить поставленную задачу возможно за счет увеличения периода арктической навигации. Обычно период судоходства в водах Арктического бассейна составляет не более пяти месяцев в году и завершается в конце ноября», ― сказал Трутнев.

Он добавил, что шагом к расширению периода арктической навигации стал рейс танкера-газовоза ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери». Он был начат 5 января судоходной компанией «Совкомфлот» и оказался самым поздним в истории арктической навигации высокоширотным рейсом.

Коммерческий рейс компании «Новатэк» был осуществлен при участии госкорпорации «Росатом». Он доставил СПГ из порта Сабетта в Китай, причем первую часть пути танкер прошел самостоятельно за три недели. Теперь же он возвращается под проводкой ледокола «50 лет Победы».

В конце 2020 года правительство России утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

В мае 2020 года Путин поручил проработать запуск регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока через Северный морской путь. Он отметил, что необходимо должным образом наладить работу портов, чтобы начать вывоз продукции.