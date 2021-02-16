Аршавин добился выселения из дома тяжелобольной экс-супруги и детей

Российский футболист Андрей Аршавин через суд добился выселения тяжелобольной бывшей супруги и троих детей из особняка под Санкт-Петербургом, передает во вторник, 16 февраля, StarHit.

Суд принял сторону матери спортсмена — на нее была оформлена недвижимость, которую супруги нажили вместе.

Отношения между Аршавиным и его бывшей женой Алисой Казьминой испортились за период их развода. Супруги свели общение к минимуму, и футболист перестал принимать участие в воспитании четырехлетней дочери Есении.

Однако спортсмен вознамерился выселить экс-супругу и детей из особняка в поселке Коломяги под Петербургом. Год назад мать футболиста Татьяна Аршавина обратилась в суд с соответствующим иском. Заседание несколько раз откладывалось из-за пандемии и по ряду иных причин, однако на днях Приморский районный суд удовлетворил иск.

Тем не менее Казьмина намерена оспорить решение инстанции, ее адвокаты уже подали апелляцию.

«Бабушка судится с маленькой внучкой, ничего необычного. Это Андрей ей сделал дарственную, когда мы были уже женаты», — прокомментировала решение суда она.

В течение полугода женщина борется с внезапно проявившейся серьезной болезнью. Первоначально экс-супруга футболиста надеялась, что он изменит свое решение, но ее надежды оказались напрасными.

На прошлой неделе Андрей поздравил их дочь с четвертым днем рождения в социальных сетях.

«Я отправила ему фото и подписала: «С днем рождения Есени тебя». После этого он выставил снимок в сториз. Доченьке понравилось, спросила, кто это такую открытку сделал. Папу она еще помнит», — рассказала Казьмина.

В январе Казьмина опубликовала фото, на котором видно ее изменившееся из-за болезни лицо. На кадрах, размещенных в Instagram, лицо женщины видно издалека, но можно заметить, как оно преобразилось. По словам экс-супруги Аршавина, у нее аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Женщине сделали две операции, после чего наступила временная ремиссия.

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале 2017-го у них родилась дочь.

В январе 2019-го они расстались, в июле 2019 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак.

Спортсмен задолжал жене 1 млн рублей по не выплаченным дочери алиментам, из-за чего ему запретили выезжать за границу.