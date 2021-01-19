Экс-супруга Аршавина опубликовала фото с пораженным болезнью лицом

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала фото, на котором видно ее изменившееся из-за болезни лицо.

На кадрах, размещенных в Instagram, лицо Казьминой видно издалека, однако можно заметить, что ее лицо изменилось.

«Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять. С праздником, милые, добрые люди», — написала она.

Ранее Казьмина рассказывала, что у нее аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Ей сделали две операции, после чего наступила временная ремиссия.

Подписчики пожелали ей выздоровления.

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале 2017-го у них родилась дочь.

В январе 2019-го они расстались, в июле 2019 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак.

Заседание прошло в Красносельском районном суде. При этом в тот же день Аршавин был замечен в ресторане с блондинкой.

Спортсмен задолжал жене 1 млн рублей по невыплаченным дочери алиментам, из-за чего ему запретили выезжать за границу.