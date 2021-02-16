Названы пикапы с лучшей остаточной стоимостью в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие пикапы в возрасте трех лет меньше теряют в цене.

Так, лидером по итогам 2020 года стал Toyota Hilux. Индекс остаточной стоимости у трехлетнего пикапа (купленного в 2017 году новым) составил 87,54%. То есть потеря первоначальной цены составляет чуть более 12%.

Второе место занимает Mitsubishi L200 с показателем 77,30%. На третьем месте находится Volkswagen Amarok — 73,03%.

Всего в 2020 году в России было продано 8812 новых пикапов, что на 16,4% ниже показателя 2019 года.

Лидером продаж стал пикап УАЗ «Пикап». В 2020 году россияне купили 3066 экземпляров данной модели (–14,8% к 2019 году).

Второе место — у пикапа Toyota Hilux, продажи которого составили 2580 единиц (–18,9%).

Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 с результатом 1443 штуки (–28,5%).

5 февраля сообщалось, что в России по итогам 2020 года средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля составила 550 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в 2019 году.