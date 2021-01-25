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Названы самые популярные пикапы в России в 2020 году

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В 2020 году в России было продано 8812 новых пикапов, что на 16,4% ниже показателя 2019 года. Об этом 25 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что лидером продаж стал пикап УАЗ «Пикап». В 2020 году россияне купили 3066 экземпляров данной модели (–14,8% к 2019 году).

Второе место — у пикапа Toyota Hilux, продажи которого составили 2580 единиц (–18,9%).

Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 с результатом 1443 штуки (–28,5%).

Также в топ-5 российского сегмента пикапов по итогам прошлого года попали Volkswagen Amarok и Isuzu D-Max (825 и 498 шт. соответственно).

20 января сообщалось, что в 2020 году в России было продано около 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в 2019-м.

Больше всего россияне купили автомобилей марки Lada — 314 тыс. единиц. На втором месте находится Kia (201 тыс. единиц). Третью позицию занимает бренд Hyundai, автомобили которого выбрали 160 тыс. жителей страны.

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