В Японии выбросят часть партии вакцины Pfizer

Часть партии вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech в Японии будут вынуждены выкинуть. Об этом сообщил во вторник, 16 февраля, генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като на пресс-конференции в Токио.

Причина утилизации вакцины заключается в том, что один флакон препарата рассчитан на шесть доз, однако шприцы, которые используются в Японии, могут вместить в себя только пять доз вакцины, соответственно какая-то часть препарата остается во флаконе.

«Неиспользованный остаток во флаконах и шприцах будет утилизирован», — приводит слова Като Reuters.

Он отметил, что правительство попросило производителей медицинского оборудования увеличить выпуск подходящих шприцов, однако нет уверенности в том, что получится сделать это достаточно быстро.

Кроме того, власти Японии ведут переговоры с несколькими производителями в мире о закупке таких шприцов.

«Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», — отметил Като.

Япония в прошлом месяце подписала контракт с Pfizer на закупку 144 млн доз вакцины, что достаточно для 72 млн человек. Однако из-за сложившейся ситуации этих доз может не хватить на запланированное число людей.

Ранее, 19 января, бразильские ученые обнаружили способ делать прививки вакцины от COVID-19 с максимальной экономией сыворотки. Они предложили использовать шприцы объемом 1 и 3 мл в сочетании с инъекционными иглами разного типа для извлечения и ввода дозы объемом 0,3 мл. Такой способ актуален, если вакцина хранится во флаконах, рассчитанных на пять доз.