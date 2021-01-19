Группа ученых из Бразилии нашла способ делать прививки вакцины от коронавируса с максимальной экономией сыворотки. Это актуально в условиях нехватки препарата, который еще не успели произвести в достаточном количестве.

В своем исследовании специалисты из Бразилии рассмотрели ситуацию, когда вакцина хранится во флаконах, рассчитанных на пять инъекций. Для извлечения и ввода дозы объемом 0,3 миллилитра ученые использовали шприцы объемом 1 и 3 миллилитра в сочетании с инъекционными иглами разного типа. В любом шприце есть так называемый мертвый объем, в котором неизбежно остается какое-то количество вводимого препарата. Сокращение этого объема уменьшит потери вакцины.

Эксперименты показали, что самые экономные шприцы — объемом 1 миллилитр. Использовать их лучше вместе с иглами типа 23G. Применение таких шприцов дает возможность набрать из емкости с сывороткой шесть доз вместо пяти.

Кроме выбора определенных инструментов бразильские ученые предлагают также использовать особый метод введения вакцины, при котором препарат полностью выводится из шприца. Для этого нужно провести всасывание необходимой дозы сыворотки, а со стороны поршня заполнить небольшое пространство 0,1-0,2 миллилитра воздуха, который вытолкнет остающуюся в игле и шприце вакцину. Такой подход позволит использовать один флакон не на пять, а сразу на семь доз.

Сейчас после каждого укола в отходы в среднем попадает от 40 до 560 микролитров вакцины, указали бразильские ученые.

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Идеальный укол: ученые нашли способ экономить вакцину от COVID-19