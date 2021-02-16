Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Число ДТП во время снежного циклона в Приморье выросло на 70%
Армия
Фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» получат гиперзвуковое оружие
Мир
При правительстве Японии создадут специальный отдел по одиночеству
Наука
Для пилотируемой посадки на Луну потребуется четыре пуска «Ангары»
Авто
МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО
Мир
В Британии выявили еще один вариант коронавируса
Наука
Российский прибор полетит на китайском аппарате исследовать астероид
Мир
В Луганске потушили пожар на газораспределительном узле
Общество
Московские пожарные руками убрали машину с дороги

При правительстве Японии создадут специальный отдел по одиночеству

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр Японии по вопросам одиночества и изоляции Тэцуси Сакамото на пресс-конференции во вторник, 16 февраля, заявил, что при правительстве страны будет создан соответствующий отдел. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ковидная личность: людей разделили на 16 типов по реакции на пандемию
Категоризация позволит точнее прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом

Уточняется, что отдел будет организован до конца текущей недели. В него войдут 10 сотрудников министерства здравоохранения, министерства труда и социального обеспечения, а также министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Они будут решать вопросы, связанные с ростом числа самоубийств в стране и бедности среди детей, которые усугубляются на фоне пандемии коронавируса.

12 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране появится пост министра по проблемам одиночества и изоляции. Главой ведомства он назначил министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, который должен будет совмещать две должности.

По данным Kyodo, в 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%, покончили с собой 20,9 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021