При правительстве Японии создадут специальный отдел по одиночеству

Министр Японии по вопросам одиночества и изоляции Тэцуси Сакамото на пресс-конференции во вторник, 16 февраля, заявил, что при правительстве страны будет создан соответствующий отдел. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что отдел будет организован до конца текущей недели. В него войдут 10 сотрудников министерства здравоохранения, министерства труда и социального обеспечения, а также министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Они будут решать вопросы, связанные с ростом числа самоубийств в стране и бедности среди детей, которые усугубляются на фоне пандемии коронавируса.

12 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране появится пост министра по проблемам одиночества и изоляции. Главой ведомства он назначил министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, который должен будет совмещать две должности.

По данным Kyodo, в 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%, покончили с собой 20,9 тыс. человек.