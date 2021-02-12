Должность министра по одиночеству появится в Японии

Должность министра по проблемам одиночества появится в Японии в связи с ростом суицидов и других проблем на фоне пандемии. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает агентство Kyodo.

Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что этот пост будет совмещать со своим министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.

В 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%, покончили с собой 20,9 тыс. человек.

В сентябре прошлого года в Японии было сформировано правительство нового премьер-министра страны Есихидэ Суга. В частности, в кабмине в появилась должность госминистра по цифровизации, которую занял Такуя Хираи.