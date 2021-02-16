Число ДТП во время снежного циклона в Приморье выросло на 70%

Правоохранительные органы Приморья зафиксировали во время снежного циклона в минувший понедельник, 15 февраля, на 70% больше аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает региональное управление МВД.

«По данным Госавтоинспекции Приморского края, в понедельник в регионе было зарегистрировано 90 ДТП: 86 — с материальным ущербом. Один человек погиб, четыре травмированы. Повреждены 184 автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по количеству происшествий составил 70%», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что большинство (44) ДТП зафиксированы во Владивостоке. При этом 76% всех инцидентов на дорогах произошли в результате столкновения транспортных средств в основном из-за не несоблюдения очередности проезда и неправильного выбора дистанции.

Накануне водителям в Москве рекомендовали в понедельник, 15 февраля, пересесть на общественный транспорт из-за сложных погодных условий. За три дня снегопада в столице экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, а эвакуаторы «Администратор московского парковочного пространства» — 148 попавших в ДТП или забуксовавших на снегу.