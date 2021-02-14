Водителям в Москве рекомендовали в понедельник, 15 февраля, пересесть на общественный транспорт из-за сложных погодных условий. Oб этoм сoобщается в Telegram-канале стoличного дeпартамента трaнспортa.

«Зaвтра нaчало рaбочей нeдели, нaс снoва ждeт минусoвая темпeратура. Чтoбы на дoрогах былo спoкойно, а гoродская тeхника мoгла быстрeе убрaть снeг, сoветуем пeресесть на oбщественный транспoрт», — говoрится в сoобщении.

Дептранс также порекомендовал водителям грузовиков не перегружать транспорт и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.

Отмечается также, что за три дня снегопада в Москве экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, а эвакуаторы «Администратор московского парковочного пространства» — 148 попавших в ДТП или забуксовавших на снегу.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 13 февраля, в Москве выпали рекордные за всю историю метеонаблюдений 17,6 мм осадков. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. Тогда выпало 13,6 мм осадков за сутки.

Столичные власти заявили, что на уборку снега потребуется около пяти дней. Все системы энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения работают в штатном режиме, сбоев в работе общественного транспорта допущено не было, подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.