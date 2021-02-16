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В 2020 году было уволено на четверть больше женщин

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В пандемическом 2020 году женщины увольнялись — как принудительно, так и по собственному желанию — активнее мужчин: число работниц, лишившихся места, почти на четверть превысило количество таких работников и составило 1,2 млн. Об этом говорится в исследовании HeadHunter специально для «Известий».

Больше всего женщин закончили работу и пока не нашли новую в сфере продаж — по данным HeadHunter, таких резюме оказалось как минимум 300 тыс. На втором месте по количеству увольнений — женский административный персонал (187 тыс.), а на третьем — бухгалтеры, специалисты управленческого учета и финансисты (121 тыс.) В сфере маркетинга, рекламы и PR через это прошло 70 тыс. специалистов-женщин. С трудностями столкнулись и девушки, начинающие свою карьеру — уйти с работы в 2020 году пришлось 119 тыс. из них.

Больше всего лишившихся мест мужчин тоже работали в сфере продаж, однако общее количество уволенных здесь почти в два раза меньше, чем у женщин — 166 тыс. Чуть менее активно работники сильного пола уходили из транспортной отрасли (129 тыс.), а на третьем месте по количеству забравших трудовую книжку оказалась сфера информационных технологий и телекома (98 тыс.) При этом административный персонал терял сотрудников в три раза реже, чем сотрудниц — по данным HeadHunter, таких резюме было только 62 тыс., а бухгалтеры и финансисты-мужчины и вовсе увольнялись в восемь раз реже (их было только 14 тыс.).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Безработница: в 2020 году женщин увольняли чаще, чем мужчин

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