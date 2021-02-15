Заочно арестованы два фигуранта дела об убийстве главы ингушского Центра «Э»

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух фигурантов дела об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила в понедельник, 15 февраля, пресс-служба суда.

Речь идет о Мусе Белхороеве и Мухарбеке Дудурханове. Им предъявили обвинения по статье ст. 205 УК РФ «Теракт, повлекший причинение смерти человеку», статье 205.4 «Организация террористического сообщества или участие в нем» и ст. 222 «Незаконное хранение оружия организованной группой».

«Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ», — приводит РЕН ТВ сообщение пресс-службы.

В январе 2019 года на главу ЦПЭ МВД было совершено покушение. Неизвестные за рулем «Лады-Гранты» догнали на федеральной дороге «Кавказ» автомобиль, в котором ехал глава ингушского центра «Э» с охраной, и открыли по нему огонь. Тогда сам Эльджаркиев не пострадал.

В ноябре 2019 года на улице Академика Анохина в Москве Эльджаркиев и его брат Ахмед, работавший нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты. Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками. По одной из версий, убийство могло произойти из-за конфликта главы центра «Э» с закрытой радикальной сектой баталхаджинцев.

В конце ноября 2020 года Следственный комитет РФ направил ходатайство в Басманный суд о заочном аресте двух фигурантов дела о покушении на Эльджаркиева — Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева.

14 декабря суд заочно арестовал выходца из Ингушетии Ибрагима Аушева, который подозревается в причастности к убийству главы центра «Э». Позже в этом же месяце следственный комитет потребовал заочного ареста еще одного фигуранта.