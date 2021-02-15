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Заочно арестованы два фигуранта дела об убийстве главы ингушского Центра «Э»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал двух фигурантов дела об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила в понедельник, 15 февраля, пресс-служба суда.

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Речь идет о Мусе Белхороеве и Мухарбеке Дудурханове. Им предъявили обвинения по статье ст. 205 УК РФ «Теракт, повлекший причинение смерти человеку», статье 205.4 «Организация террористического сообщества или участие в нем» и ст. 222 «Незаконное хранение оружия организованной группой».

«Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ», — приводит РЕН ТВ сообщение пресс-службы.

В январе 2019 года на главу ЦПЭ МВД было совершено покушение. Неизвестные за рулем «Лады-Гранты» догнали на федеральной дороге «Кавказ» автомобиль, в котором ехал глава ингушского центра «Э» с охраной, и открыли по нему огонь. Тогда сам Эльджаркиев не пострадал.

В ноябре 2019 года на улице Академика Анохина в Москве Эльджаркиев и его брат Ахмед, работавший нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты. Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками. По одной из версий, убийство могло произойти из-за конфликта главы центра «Э» с закрытой радикальной сектой баталхаджинцев.

В конце ноября 2020 года Следственный комитет РФ направил ходатайство в Басманный суд о заочном аресте двух фигурантов дела о покушении на Эльджаркиева — Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева.

14 декабря суд заочно арестовал выходца из Ингушетии Ибрагима Аушева, который подозревается в причастности к убийству главы центра «Э». Позже в этом же месяце следственный комитет потребовал заочного ареста еще одного фигуранта.

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