Верховный суд внес в Госдуму проект о введении понятия «уголовный проступок»

Верховный суд внес в Госдуму законопроект, который предполагает введение в российское законодательство понятия «уголовный проступок». Документ опубликован в понедельник, 15 февраля, в электронной базе данных нижней палаты парламента.

С учетом приведенных в проекте закона критериев к категории «уголовного проступка» предполагается отнести 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII УК РФ (главы 21, 22 и 23).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, важным направлением совершенствования уголовного законодательства является его гуманизация. С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 044 лица.

«Уголовным проступком признается совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», — отмечается в законопроекте.

При этом уголовным проступком не будут признаваться деяния, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность, в том случае, если лицо было подвергнуто административному наказанию за ранее совершенные аналогичные действия.

Кроме этого, к категории уголовных проступков предлагается не относить, в числе прочих, умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и преступления против военной службы (глава 33 УК РФ).

«Соответствующие деяния признаются уголовным проступком при условии, что они совершены лицом впервые, то есть если на момент его совершения лицо не имело неснятую или непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной ответственности за уголовный проступок в течение одного года, предшествовавшего дню совершения этого преступления (п. 1 ст. 1 законопроекта)», — подчеркивается в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается ввести два новых вида мер уголовно-правового характера, такие как общественные и ограниченно оплачиваемые работы.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении.