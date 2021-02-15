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Путин поручил кабмину проанализировать освоение регионами средств на дороги

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Президент России Владимир Путин поручил правительству провести анализ освоения субъектами средств, выделенных в 2020 году на мероприятия в сфере дорожного хозяйства. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном 12 февраля на сайте Кремля.

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«Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства, в том числе определить причины низкого уровня освоения данных средств отдельными субъектами Российской Федерации», — говорится в документе.

На выполнение распоряжения дается срок до 15 марта.

16 января Путин на открытии дорожной развязки в Химках заявил, что в стране планируются масштабные работы по дорожному строительству. По словам российского лидера, в планы властей входит строительство дорог по всей стране: от дальневосточных регионов до Калининградской области.

В конце ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

В том же месяце вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что на строительство автодорог в стране в ближайшие три года планируется привлечь 1 трлн рублей внебюджетных средств.

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