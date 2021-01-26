Путин заявил о больших планах по строительству дорог для «сшивания страны»

Президент России Владимир Путин на открытии дорожной развязки в Химках 26 января заявил, что в стране планируются масштабные работы по дорожному строительству.

По словам Путина, в планах — строительство дорог по всей стране: от дальневосточных регионов до Калининградской области.

«Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству, «сшиванию страны» у нас большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться», — сообщил президент на открытии дороги.

Глава государства также добавил, что в 2020 году российским строителям удалось выполнить весь план дорожных работ. Сохранить темпы работы удалось благодаря тому, что дорожные рабочие соблюдали все меры предосторожности, предписанные медиками из-за пандемии коронавируса.

«Все выполнили, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили, и дороги построили», — сказал президент.

Долгожданную авторазвязку открыли 26 января в Химках на пересечении федеральной трассы М-10 и улицы Репина. Перекресток безопасно соединит новую и старую части города, а также развязка разгрузит Ленинградское шоссе.

Путепровод заложили в 2019-м после приезда президента. Тогда сотрудница предприятия «Энергомаш» пожаловалась на пробки. Путин дал поручение правительству решить вопрос. Путепровод построили в рамках нацпроекета «Безопасные и качественные российские дороги» всего за год.