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Сервис для защиты от телефонного мошенничества появится в «Сбербанк.Онлайн»

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Сервис определения номера телефона для защиты от мошеннических звонков станет массово доступен для клиентов «Сбербанк.Онлайн» с апреля. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил в понедельник, 15 февраля, в ходе пресс-конференции.

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«Мы планируем, что в марте-апреле мы этот сервис (для защиты от мошеннических звонков. — Ред.) доразвернем, и начиная с апреля клиенты (приложения «Сбербанк. Онлайн». — Ред.) начнут его получать, и он постепенно будет доступен всем», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам Царева, в приложении появится отдельный раздел, который будет посвящен безопасности пользователей.

Сбербанк запустил сервис для борьбы с телефонным мошенничеством на собственном сайте в прошлом году. Проверить, принадлежит ли какой-либо номер телефона или сайт злоумышленникам, можно в разделе «Ваша безопасность».

Ранее, 13 февраля, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что при поступлении мошеннических звонков клиенты российских банков могут обратиться в кредитную организацию или к сотовому оператору с просьбой заблокировать номер, которым воспользовались злоумышленники, сообщается на сайте aif.ru.

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