Эксперт рассказал о способах борьбы с мошенническими звонками

При поступлении мошеннических звонков клиенты российских банков могут обратиться в кредитную организацию или к сотовому оператору с просьбой заблокировать номер, которым воспользовались злоумышленники. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Эксперт советует положить беседе конец, как только абонент понимает, что звонок исходит от мошенников. По словам Достова, чем меньше длится разговор, тем меньше вероятность выдать какие-то данные. Есть мнение, что если «украсть» у преступника время, то он совершит меньше мошеннических звонков, однако на практике осуществить статистическую проверку этой гипотезы сложно, указал специалист.

«Если же вы хотите помешать преступнику обманывать других, более доверчивых потребителей, есть несколько вещей, которые можно сделать. Первое — позвонить на горячую линию своего банка и сообщить номер, с которого поступил звонок. Некоторые банки передают эти сведения мобильным операторам для проведения проверки. Второй шаг — обратиться к оператору сотовой связи напрямую, через сайт или приложение», — цитирует его «РИА Новости».

Также клиент может написать заявление в полицию о покушении на кражу денежных средств. Достов отметил, что ни один из этих способов не гарантирует стопроцентный результат, и злоумышленники могут продолжить использовать принадлежащий им номер.

«Наконец, те потребители, которые используют специальные программы для определения номера, могут помочь другим пользователя и отметить в программе номер телефона как подозрительный. Впоследствии программа будет предупреждать всех остальных об опасности», — добавил эксперт.

6 февраля руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян посоветовал для борьбы с навязчивым автодозвоном заблокировать все входящие звонки с незнакомых номеров. Кроме того, он указал, что не следует перезванивать на незнакомые номера, особенно в тех случаях, когда абонент скидывает звонок.