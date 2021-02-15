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Порошенко потребовал вернуть войска Украины к линии фронта на Донбассе

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Экс-президент Украины Петр Порошенко и его партия «Евросолидарность» требуют вернуть на изначальные позиции подразделения Вооруженных сил Украины, с которых они были отведены в процессе разведения войск на Донбассе. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба партии на странице в Facebook.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Также вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами», — говорится в заявлении Порошенко.

Экс-президент отметил, что депутаты партии, которые вернулись с линии соприкосновения были шокированы, так как согласно действующему перемирию за ведение огня предусмотрены штрафы. По мнению Порошенко, это связывает руки украинским военным.

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«Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить министра обороны, для того чтобы он отчитался, количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю», — заявил он.

Порошенко также отметил, что перемирие на Донбассе, на его взгляд, является фикцией. Он указал на 13 украинских военных, которые погибли в начале года в регионе.

Ранее, 13 февраля, бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк спрогнозировал, чем может обернуться для Киева отказ от выполнения Минских соглашений.

По мнению генерала, властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в стране всё прекрасно.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, в нормандском формате. В настоящее время в Донбассе действует очередной режим прекращения огня. Однако самопровозглашенные ДНР и ЛНР фиксируют факты нарушений с украинской стороны.

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